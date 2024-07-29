Многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту умер на 100‑м году

Многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту, а также участник зимних Олимпийских игр 1956 года Юрий Сергеев скончался на 100‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Союза конькобежцев России.

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Сергеев — Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории. После завершения спортивной карьеры работал тренером в «Динамо».