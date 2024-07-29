Многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту умер на 100‑м году

Многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту Юрий Сергеев скончался 100‑м году жизни
Многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту, а также участник зимних Олимпийских игр 1956 года Юрий Сергеев скончался на 100‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Союза конькобежцев России.
Сергеев — Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории. После завершения спортивной карьеры работал тренером в «Динамо».
— Во время Великой Отечественной войны он нес службу в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль. Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалью «За оборону Москвы» и другими памятными и юбилейными медалями и знаками. После 1945 года Юрий Валентинович начал увлекаться бегом на коньках, и это увлечение привело его к мировому рекорду! Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича, — говорится в пресс‑релизе Союза конькобежцев России.