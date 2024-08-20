Рекордсмен мира по конькобежному спорту стал тренером московских спортсменов

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Денис Юсков стал тренером московских конькобежцев.

Юсков завершил карьеру в 2022 году.

— Сейчас уже третий сбор, работаю с московскими спортсменами.

— Не хочешь подготовиться и выступить на 1500 м?

— Бегать я точно больше не буду, разве что только в кроссовках. Бегать на коньках я точно больше не хочу, — сказал Юсков «Матч ТВ».

Юсков трижды выигрывал золото чемпионатов мира на отдельных дистанциях на 1500 м (2013, 2015, 2016).