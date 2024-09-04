Дегтярев презентовал зимние Российско-китайские игры 2025 года

Российско-китайские зимние молодежные игры пройдут на высшем уровне. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на презентации соревнований на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Соревнования пройдут в январе 2025 года в Южно-Сахалинске по 10 видам спорта: лыжные гонки, шорт-трек, фигурное катание, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, ски-альпинизм.

"В этих дисциплинах будет борьба, - сказал Дегтярев. - Потому что резерв в Китае и России хорошо подготовлен. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: "Российско-китайские отношения на данный момент - это краеугольный камень глобальной стабильности и образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами". Вот, собственно, созидательное гармоничное сотрудничество мы и будем вместе с нашими китайскими партнерами осуществлять. Я уверен, что под руководством Валерия Игоревича Лимаренко (губернатор Сахалинской области - прим. ТАСС) и его команды игры пройдут на высоком уровне".

Послами четвертых зимних Российско-китайских молодежных игр станут олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова и чемпионка мира по сноуборду в параллельном слаломе София Надыршина.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.