ISU рассмотрит возвращение россиян на международные турниры

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске российских фигуристов и конькобежцев на соревнования на ближайшем заседании, которое пройдёт с с 27 по 28 сентября в Лозанне (швейцария). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По информации источника, что в случае положительного решения о допуске российские фигуристы смогут выступать на международной арене с 2025 года. В ISU рассмотрят данный вопрос впервые за последний год.

Также в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о квалификации российских и белорусских спортсменов на Зимние Олимпийские игры 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина д’Ампеццо.