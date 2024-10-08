Гуляев рассказал, почему не стал мешать переходу конькобежки Силаевой

Гуляев рассказал, почему не стал противодействовать переходу конькобежки Силаевой
Союз конькобежцев России (СКР) не стал противодействовать переходу Кристины Силаевой в сборную Казахстана, поскольку он связан с изменением семейного статуса спортсменки. Об этом ТАСС рассказал глава организации Николай Гуляев.
СКР получил запрос на переход Силаевой от Союза конькобежцев Казахстана в июле 2023 года.
"В связи с изменившимся семейным статусом спортсменки Силаевой исполком принял последовательное решение. По моему предложению он решил сократить срок карантина спортсменки с момента ее официального вступления в брак, - сообщил Гуляев. - Когда, например, Софья Просвирнова вышла замуж за датчанина и обратилась к нам, мы, естественно, ее поддержали. Девушка вышла замуж, у нее там семья".
"У Кристины та же история, - отметил Гуляев. - Мы открыты, мы идем спортсменке навстречу, у нее ситуация в жизни изменилась".