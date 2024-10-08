Стало известно, как прошли последние месяцы умершей от пневмонии Власовой

Стало известно, как прошли последние месяцы умершей от пневмонии чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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"Последние несколько месяцев жизни чемпионка России по ледолазанию Алена Власова была подключена к аппарату ИВЛ из-за осложнений энцефалита, вызванного укусом клеща", - говорится в публикации.

8 октября стало известно, что Власова умерла на 36-м году жизни скончалась действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова. Об этом сообщает сайт Федерации альпинизма России.

"В расцвете сил ушла из жизни Алена Власова. Алена — действующая чемпионка России по ледолазанию. До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении Федерации альпинизма России.

В феврале 2024 года Власова, выступая в паре с Никитой Глазыриным, победила в скоростной парной гонке на чемпионате России по альпинизму в Томске. Прощание со спортсменкой прошло 8 октября.