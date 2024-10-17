Олимпийский чемпион в скелетоне оценил идею укрупнения федераций

«Пока российский спорт изолирован, внутри страны можно объединить скелетон и санные виды» — Третьяков
Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, как относится к идее укрупнения федераций, в частности объединения федераций скелетона и санных видов спорта.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» начал работу в четверг под девизом «Спорт. Семья. Россия». Мероприятие в Уфе завершится 19 октября.
— Пока наш спорт изолирован, такое внутри страны может быть возможно, но на международном уровне это две разные федерации, разные спонсоры, разные интересы. Им там будет сложно найти общий язык, борьба за зрителя, за трансляции. Но мир меняется. Надо рассматривать все варианты. Может, будут и совмещенные чемпионаты мира и Кубка мира с санными видами спорта. На Олимпиаде же мы вместе соревнуемся и как‑то уживаемся, — сказал Третьяков в эфире «Матч ТВ».
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