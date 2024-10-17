Олимпийский чемпион в скелетоне оценил идею укрупнения федераций

Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, как относится к идее укрупнения федераций, в частности объединения федераций скелетона и санных видов спорта.

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Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» начал работу в четверг под девизом «Спорт. Семья. Россия». Мероприятие в Уфе завершится 19 октября.