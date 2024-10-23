Двукратный олимпийский призер в ски-кроссе Ридзик завершил карьеру

Двукратный олимпийский призер в ски-кроссе Сергей Ридзик завершил карьеру
Двукратный призер Олимпийских игр в ски-кроссе россиянин Сергей Ридзик завершил карьеру.
– Сергей, как дела? Готовитесь к новому сезону?
– Я завязал.
– Серьезно?
– Да, кроме шуток.
– Расскажите о планах?
– Год назад окончил Российский международный олимпийский университет. Пытаюсь выстроить свои планы, найти ориентиры.
– Планируете устроиться в Федерацию фристайла России?
– Нет. Есть планы когда-нибудь ее возглавить, а так есть определенные камни, из-за которых я не могу делать официальные телодвижения.
– Открыли какой-то бизнес?
– Какой бизнес? Я сотрудник Росгвардии. Вот и подводные камни всплыли наружу, ха-ха.
– Поэтому и не думали о получении нейтрального статуса?
– Можно сказать, из-за этого, ха-ха. Два раза выступить в нейтральном статусе получилось, третий уже не хочется. Хочется под триколором. После Олимпиады-2022 продержался еще два сезона. Попытался, но травмы, болячки дали о себе знать. Плюс ленивость. Переключился на семейную жизнь, – рассказал Ридзик.
Ридзику 31 год. Он становился бронзовым олимпийским призером в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022.
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Двукратный олимпийский призер в ски-кроссе Сергей Ридзик завершил карьеру
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