Зарубежные производители скелетонов продолжают работать с россиянами

Федерация бобслея России продолжает сотрудничать с зарубежными производителями скелетонов, наложенные на отечественный спорт санкции не отразились на давно налаженных контактах. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов.

"Мы продолжаем работать над техникой и в условиях отстранения и общаться с зарубежными производителями скелетонов, - рассказал Алимов. - Ульяна Усынина выиграла во вторник Кубок России на технике, которая поступила к нам только в конце октября. Она выступала на скелетоне, сделанном немецким специалистом Дирком Матшенцем, с которым у нас очень хорошие отношения и который нас информирует о всех новинках. Мы не отстаем в техническом плане, нам нужно только вернуться на соревнования, чтобы доказать свою силу".

"Мы поддерживаем отношения и с работавшим ранее со сборной России Вилли Шнайдером, на чьих скелетонах продолжают выступать некоторые наши спортсмены. Когда на нас международная федерация наложила санкции, то никто из зарубежных производителей не отказался от продолжения сотрудничества с нами. Никто не закрылся, мы так же работаем вместе. Кроме Матшенца и Шнайдера, другие европейские производители также с нами общаются, мы интересны им", - заключил собеседник ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) после обострения ситуации на Украине. В середине июня в США проходил очередной конгресс IBSF, который не стал обсуждать вопрос возможности возвращения россиян по причине того, что политическая ситуация в мире не изменилась по сравнению с весной 2022 года.