$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Украинская бобслеистка пыталась оправдать прием допинга антироссийской позицией

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, уличенная в употреблении допинга на Олимпиаде 2022 года, заявила, что «внешние силы» мстят ей за антироссийскую позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

Украинская спортсменка оправдала прием допинга антироссийской позицией
© globallookpress.com

На Олимпиаде в Пекине Международное агентство допинг-тестирования (ITA) нашло в пробе Гунько запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон, относящееся к классу стероидов.

Гунько заявила, что принимала только биологические добавки и отказалась от проверки пробы Б. Вину она не признала, и дело передали в CAS в 2023 году.

На процессе Гунько сказала, что негативно относится к России и получала угрозы после сделанных на Олимпиаде политических заявлений. По ее мнению, ей отомстили некие «внешние силы».

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — заявила украинка.

Суд не принял аргументы бобслеистки. Судья Дэвид Грейс дисквалифицировал ее на 4 года, начиная с 21 февраля 2022 года.

На Играх-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место.