Украинская бобслеистка Лидия Гунько, уличенная в употреблении допинга на Олимпиаде 2022 года, заявила, что «внешние силы» мстят ей за антироссийскую позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Олимпиаде в Пекине Международное агентство допинг-тестирования (ITA) нашло в пробе Гунько запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон, относящееся к классу стероидов.

Гунько заявила, что принимала только биологические добавки и отказалась от проверки пробы Б. Вину она не признала, и дело передали в CAS в 2023 году.

На процессе Гунько сказала, что негативно относится к России и получала угрозы после сделанных на Олимпиаде политических заявлений. По ее мнению, ей отомстили некие «внешние силы».

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — заявила украинка.

Суд не принял аргументы бобслеистки. Судья Дэвид Грейс дисквалифицировал ее на 4 года, начиная с 21 февраля 2022 года.

На Играх-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место.