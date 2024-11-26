Павличенко выиграл золотую медаль Кубка России по санному спорту

Участник трех Олимпийских игр Семен Павличенко занял первое место в соревнованиях на одноместных санях на Кубке России в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Павличенко в сумме двух заездов показал результат 1 минута 43,210 секунды. Второе место занял Матвей Пересторонин (1.43,945), третье - Роман Репилов (1.44,020).

В соревнованиях женщин на двухместных санях победу праздновал экипаж в составе Виктории Демченко и Олеси Михайленко (1.23,614), второе место заняли Екатерина Фомина и Полина Григорьева (1.23,773), третье - Дарья Пересторонина и Мария Посельская (1.24,183).

Во вторник также будут разыграны награды в мужских санях-двойках, женских санях-одиночках и командной эстафете. Кубок России завершится 27 ноября спринтерскими гонками и микст-эстафетой.