В Кремле вручили госнаграды призерам летних Паралимпийских игр

Государственные награды призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже вручили в Кремле, передает корреспондент ТАСС. Наградили российских спортсменов вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

Орден Дружбы вручили Наталии Бутковой, завоевавшей серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Той же награды удостоена Анна Кулинич-Сорокина, завоевавшая серебряную медаль Паралимпийских игр в метании копья в категории F13 - для спортсменов с нарушением зрения.

Еще 22 спортсменам вручили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

XVII Паралимпийские летние игры в Париже прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года, на них выступили 88 россиян в пяти видах спорта - легкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо. Российским паралимпийцам было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.

В результате ограниченные в правах и в составе на этих Играх российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Они заняли восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей. Всего в играх участвовала 171 страна.