ISU утвердил смену спортивного гражданства конькобежца Семерикова

Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Данила Семериков рассказал «Матч ТВ», что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил смену его спортивного гражданства на узбекистанское.

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Семериков ранее получил два года карантина на переход от Союза конькобежцев России. Затем срок его карантина был сокращен с российской стороны.

— Когда мы говорили на прошлой неделе, речь об Азиатских играх не шла. Что‑то поменялось?

— Тогда у меня не было открепления, был карантин в два года, но теперь я получил открепление от Союза конькобежцев России и подтверждение от Международного союза конькобежцев (ISU) и смогу выступать на международных соревнованиях.

— Первыми будут Азиатские игры?

— Да, — сказал Семериков «Матч ТВ».

Семерикову 30 лет, он является многократным чемпионом России, призером чемпионатов мира. После Игр‑2022 в Пекине он уехал тренироваться в Китай, но выступал на соревнованиях в России.