ISU утвердил смену спортивного гражданства конькобежца Семерикова

ISU утвердил смену спортивного гражданства Семерикова, он выступит за Узбекистан на Азиатских играх
Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Данила Семериков рассказал «Матч ТВ», что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил смену его спортивного гражданства на узбекистанское.
Семериков ранее получил два года карантина на переход от Союза конькобежцев России. Затем срок его карантина был сокращен с российской стороны.
— Когда мы говорили на прошлой неделе, речь об Азиатских играх не шла. Что‑то поменялось?
— Тогда у меня не было открепления, был карантин в два года, но теперь я получил открепление от Союза конькобежцев России и подтверждение от Международного союза конькобежцев (ISU) и смогу выступать на международных соревнованиях.
— Первыми будут Азиатские игры?
— Да, — сказал Семериков «Матч ТВ».
Семерикову 30 лет, он является многократным чемпионом России, призером чемпионатов мира. После Игр‑2022 в Пекине он уехал тренироваться в Китай, но выступал на соревнованиях в России.