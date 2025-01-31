ISU утвердил смену спортивного гражданства российских шорт‑трекистов

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил переход шорт‑трекистов Даниила Ейбога и Дениса Айрапетяна в сборную Узбекистана, заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Ранее Ейбог и Айрапетян получили два года карантина от Союза конькобежцев России, но этот срок в итоге был сокращен.

— Д а , м ы с о к р а т и л и с р о к к а р а н т и н а , — с о о б щ и л « М а т ч Т В » Г у л я е в .

Как стало известно «Матч ТВ», спортсмены уже получили сертификаты о допуске до международных стартов в составе сборной Узбекистана от ISU.

Ейбогу 27 лет. Он является чемпионом Европы в эстафете (2020), принимал участие в зимних Олимпийских играх‑2022. Айрапетян на год старше Ейбога. Денис — чемпион Европы в эстафете (2018) и шестикратный призер европейских первенств.