ISU утвердил смену спортивного гражданства российских шорт‑трекистов Ейбога и Айрапетяна

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил переход шорт‑трекистов Даниила Ейбога и Дениса Айрапетяна в сборную Узбекистана, заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

ISU утвердил смену спортивного гражданства российских шорт‑трекистов
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Ранее Ейбог и Айрапетян получили два года карантина от Союза конькобежцев России, но этот срок в итоге был сокращен.

Да, мы сократили срок карантина, сообщил «Матч ТВ» Гуляев.

Как стало известно «Матч ТВ», спортсмены уже получили сертификаты о допуске до международных стартов в составе сборной Узбекистана от ISU.

Ейбогу 27 лет. Он является чемпионом Европы в эстафете (2020), принимал участие в зимних Олимпийских играх‑2022. Айрапетян на год старше Ейбога. Денис — чемпион Европы в эстафете (2018) и шестикратный призер европейских первенств.

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