Ягудин призвал российских фигуристов «хвататься за нейтральный статус»
Фигурист-ветеран Алексей Ягудин прокомментировал возможное выступление российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ягудин считает, что «надо побывать в шкуре спортсмена», чтобы комментировать данную ситуацию. По его мнению, нейтральный статус неважен, поскольку спортивное сообщество все равно причисляет спортсмена к России.
«Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию... Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить», — сказал Ягудин.
Он добавил, что спортивная жизнь очень коротка.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы и конькобежцы допущены к отбору на Олимпиаду, но только в нейтральном статусе.
Зимняя Олимпиада стартует 6 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.