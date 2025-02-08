Ягудин призвал российских фигуристов «хвататься за нейтральный статус»

Фигурист-ветеран Алексей Ягудин прокомментировал возможное выступление российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ягудин считает, что «надо побывать в шкуре спортсмена», чтобы комментировать данную ситуацию. По его мнению, нейтральный статус неважен, поскольку спортивное сообщество все равно причисляет спортсмена к России.

« Е с л и у с л о в н а я А н я Щ е р б а к о в а н а л ь д у , в с е з н а ю т , ч т о о н а — с п о р т с м е н к а , п р е д с т а в л я ю щ а я Р о с с и ю . . . Е с л и е с т ь в о з м о ж н о с т ь в ы с т у п л е н и я д а ж е в н е й т р а л ь н о м с т а т у с е , н а д о з а н е е х в а т а т ь с я и п ы т а т ь с я п о е х а т ь и п о б е д и т ь » , — с к а з а л Я г у д и н .

Он добавил, что спортивная жизнь очень коротка.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы и конькобежцы допущены к отбору на Олимпиаду, но только в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада стартует 6 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.