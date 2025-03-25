Полина Тюрина выиграла золото чемпионата России по скелетону

Скелетонистка Полина Тюрина завоевала золотую медаль на чемпионате России, который проходит в Сочи.

20‑летняя Тюрина по итогам двух попыток показала время 1 минута 55,20 секунды. Второй стала Алена Фролова (отставание — 0,02 секунды), тройку лучших замкнула Алина Тарарыченкова (+0,16 секунд). Все три спортсменки представляют команду Москвы.

Чемпионат России по бобслею и скелетону продлится до 26 марта.

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