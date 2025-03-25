Бобслеистка Сергеева выиграла золото чемпионата России в дисциплине монобоб
Бобслеистка Надежда Сергеева одержала победу в дисциплине монобоб на чемпионате России в Сочи.
По итогам двух попыток Сергеева показала время 1 минута 59,70 секунды. Второй стала Анастасия Макарова (+0,17), тройку лучших замкнула Вера Серышева (+0,53).
Чемпионат России по бобслею и скелетону продлится до 26 марта.
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