Бобслеистка Сергеева выиграла золото чемпионата России в дисциплине монобоб

Бобслеистка Надежда Сергеева одержала победу в дисциплине монобоб на чемпионате России в Сочи.

По итогам двух попыток Сергеева показала время 1 минута 59,70 секунды. Второй стала Анастасия Макарова (+0,17), тройку лучших замкнула Вера Серышева (+0,53).

Чемпионат России по бобслею и скелетону продлится до 26 марта.

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