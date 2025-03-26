Скелетонисты Тюрина и Семенов выиграли соревнования смешанных пар на ЧР

Скелетонисты Полина Тюрина и Владислав Семенов завоевали золото на чемпионате России в соревновании смешанных пар.

Серебряные медали завоевали Алина Тарарыченкова и Дмитрий Гревцев. Бронзу взяли Ульяна Усынина и Дмитрий Кныш.

Чемпионат России по бобслею и скелетону проходит на олимпийской санно‑бобслейной трассе «Санки» в Красной Поляне. Соревнования завершатся 27 марта.

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