Скелетонисты Тюрина и Семенов выиграли соревнования смешанных пар на ЧР

Скелетонисты Тюрина и Семенов выиграли соревнования смешанных пар на чемпионате России
Скелетонисты Полина Тюрина и Владислав Семенов завоевали золото на чемпионате России в соревновании смешанных пар.
Серебряные медали завоевали Алина Тарарыченкова и Дмитрий Гревцев. Бронзу взяли Ульяна Усынина и Дмитрий Кныш.
Чемпионат России по бобслею и скелетону проходит на олимпийской санно‑бобслейной трассе «Санки» в Красной Поляне. Соревнования завершатся 27 марта.
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