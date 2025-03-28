Гайтюкевич: иностранцы удивляются силе духа российских бобслеистов

Соперники российских бобслеистов удивляются силе их духа, благодаря которому те продолжают показывать высокие результаты в условиях трехлетнего отстранения. Об этом ТАСС сообщил двукратный чемпион России 2025 года по бобслею Ростислав Гайтюкевич.

"Я следил за последним чемпионатом мира в США и продолжаю с огромным уважением относиться к выступавшим там ребятам, - рассказал Гайтюкевич. - Знаю, что они также следят за тем, как выступаем мы. Наши зарубежные соперники удивляются силе русского духа, благодаря которому мы в течение трех лет, находясь в отстранении, продолжаем держать свой высокий уровень".

"До меня доходят их слова поддержки, но национальность поддерживающих со мной контакт спортсменов я не хотел бы сейчас говорить. Но это не одна страна, и даже не две. И я очень надеюсь, что в олимпийском сезоне мы будем наблюдать за выступлениями друг друга воочию, не на экране телевизора", - заключил собеседник ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) после обострения ситуации на Украине. В середине июня 2024 года в США проходил очередной конгресс IBSF, который не стал обсуждать вопрос возможности возвращения россиян по причине того, что политическая ситуация в мире не изменилась по сравнению с весной 2022 года.