Российский ски‑альпинист занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира

Многократный чемпион России по ски‑альпинизму Никита Филиппов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Виллар‑сюр‑Оллон (Швейцария).

Россиянин прошел дистанцию за 2 минуты 30,51 секунды, уступив в финале победителю французу Тибо Ансельме 2,88 секунды. Второе место занял швейцарец Йон Кистлер, третье — бельгиец Максимилиан Дрион дю Шапуа.

Сезон Кубка мира в ски‑альпинизме завершится в норвежском Тромсе 10–13 апреля. Вид спорта будет впервые представлен в программе Игр на Олимпиаде‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Российские спортсмены выступают на этапах мировой серии в нейтральном статусе.