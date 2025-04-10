«Я заложник ситуации». Шорт-трекист Елистратов — о допуске на Олимпиаду

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов считает себя заложником ситуации в вопросе допуска до участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

В конце февраля ТАСС сообщил, что ряд титулованных российских конькобежцев и шорт-трекистов, в числе которых Ольга Фаткулина, Павел Кулижников и Семен Елистратов, не получили нейтральный статус из-за требований Международного союза конькобежцев (ISU) для выступления на Олимпиаде в 2026 году.

"Я не президент Международного олимпийского комитета, мне судить сложно. Я заложник ситуации, у меня нет на [ее решение] сил и полномочий. Что я могу сделать как спортсмен, я могу честно относиться к своему делу, трудиться, показывать результат. То есть готовиться каждый день усердно, чтобы, чтобы когда нас допустят, быть готовым", - сказал Елистратов.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В декабре 2024 года ISU допустил россиян и белорусов к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.