Олимпийский чемпион в шорт‑треке Руслан Захаров завершил спортивную карьеру

Олимпийский чемпион в шорт‑треке, серебряный призер Игр‑2022 в конькобежном спорте Руслан Захаров объявил о завершении карьеры.

Захаров является единственным российским спортсменом, завоевавшим олимпийские медали и в шорт‑треке, и в конькобежном спорте.

— В прошлом сезоне я принял решение чуть‑чуть сменить обстановку и посмотреть, как это будет. Нужно было поправить здоровье и подумать о будущем. И во время этого сезона ISU озвучил новые критерии для участия в международных соревнованиях, под которые я точно не подходил. В тот момент понял, что лишился последнего шанса какого‑либо вернуться на международную арену в качестве спортсмена. И в целом, считаю, это нормально — на 39‑м году жизни принять решение об окончании спортивной карьеры. Очень благодарен за поддержку на протяжении моей карьеры Алексею Юрьевичу Кравцову, Виктории Леонидовне Гоготовой, Анне Владимировне Максименко и Варваре Борисовне Барышевой.

— Может, взять перерыв, а потом вернуться опять? Таких мыслей не было?

— Обсуждали как раз с супругой, надо ли уже уведомлять РУСАДА, вдруг опять передумаю. Но нет, не передумаю. Спасибо этому дому — пойдем к другому, — сказал Захаров «Матч ТВ».