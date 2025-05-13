ISU допустил 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список представителей конькобежного спорта и шорт-трека, которым предоставлен нейтральный статус на олимпийский сезон-2025/2026.

В него вошли 18 российских спортсменов: Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев, Алёна Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серёгина, Анна Уразова, Анна Матвеева, Даниил Найдёнышев (только 10 тыс. метров).

Данный список одобрен советом ISU, является окончательным и не может быть дополнен. Также в заявлении организации указано, что спортсмены должны продолжать соответствовать критериям отбора, в противном случае список допущенных атлетов может быть изменён.