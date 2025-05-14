Сильнейших российских спортсменов в коньках и шорт-треке не пустили на Олимпиаду-2026 – кто был допущен, состав сборной России

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Впрочем, шансов на медали в любом случае было бы мало.

Сильнейших российских конькобежцев не пустили на ОИ-2026. А кто вообще туда поедет?
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Международный союз конькобежцев опубликовал списки российских спортсменов, допущенных к отборочным соревнованиям Олимпийских игр – 2026 в нейтральном статусе. Про фигурное катание сказано уже практически всё, на Игры не поедут спортивные пары и танцевальные дуэты. В коньках и шорт-треке ситуация не лучше –лидеров в Италии не будет.

Кулижников не захотел, Трофимова не пустили

В конькобежном спорте к участию в олимпийском отборе допустили восемь спортсменов из России. Вот их полный список – Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ксения Коржова, Александра Саютина, Ирина Сальникова, Анастасия Семёнова, Даниил Найдёнышев и Иван Фруктов.

Многим ли известны эти спортсмены? Наверное, только тем, кто не просто просматривает новости про конькобежный спорт, а пристально за ним следит. Да, в списке есть и действующие чемпионы России, и рекордсмены страны среди юниоров, и обладатели лучших результатов национального сезона. Но нет тех, кто реально бы претендовал на медаль прямо сейчас – эта команда может быть сильна только через четыре года, на Олимпиаде-2030.

Но справедливости ради, даже без всяких ограничений замахнуться на награды в Италии было бы крайне сложно. Это не шорт-трек, где возможны самые фантастические расклады и любое падение может сделать фаворита лузером, а ноунейма – героем. Как было в 2002-м в Солт-Лейк-Сити.

К участию в отборе не допустили Дарью Качанову, Ангелину Голикову, Сергея Трофимова, Виктора Муштакова – без объяснения причин. Наша федерация даже не подавала документы на Павла Кулижникова, Руслана Мурашова, Данила Алдошкина, Ольгу Фаткулину.

А тем, кого допустили, нужно пройти ещё сито отбора через этапы Кубка мира. Сравнивать с Пхёнчханом-2018 бессмысленно. Тогда не было тотального бана на международные старты и молодёжь могла бегать с сильнейшими на всех уровнях. Сейчас этого нет, а результаты наших конькобежцев даже на самом быстром катке России в Коломне колоссально проигрывают тем, что были показаны на международных стартах даже на медленном катке в Хамаре.

Елистратов и его соперники в России – без Олимпиады

В шорт-треке список допущенных до отбора выглядит следующим образом: Иван Посашков, Даниил Николаев, Пётр Комтаков, Илларион Саболдашев, Анастасия Жеганова, Алёна Крылова, Анна Овчинникова, Анна Уразова, Анна Матвеева, Елена Серёгина.

У мужчин бросается в глаза отсутствие Семёна Елистратова, однако самый титулованный российский шорт-трекист уже давно говорил, что нейтральный статус получать не собирается, да ему его и не одобрят. Между тем Елистратов по-прежнему сильнейший в стране. Действующий чемпион страны в многоборье и на дистанции 1500 м.

Его главных соперников по национальным соревнованиям – Владимира Балбекова и Валентина Кобызева – в списке тоже нет. А эта тройка на главных стартах упустила лишь одну медаль, на чемпионате страны на отдельных дистанциях в Челябинске на 1000 м третьим стал Иван Посашков.

У женщин ситуация лучше – все призёры чемпионатов страны на отдельных дистанциях и в многоборье включены в список тех, кому разрешили попробовать отобраться на Олимпиаду.

Судя по заявлению Международного союза конькобежцев, список окончательный и пересмотру не подлежит. Так что остаётся пожелать успеха нашим спортсменам. Ведь если есть хоть малейшая возможность пробиться на Олимпиаду, то её нужно использовать. Для парней и девушек это будет колоссальный опыт. Пускай и с прицелом на Олимпиаду-2030.

Зимние виды спорта
Виктор Муштаков
Даниил Николаев
Дарья Качанова
Ольга Фаткулина
Руслан Мурашов
Анастасия Григорьева
Павел Кулижников
Ангелина Голикова
Елена Серегина
Семен Елистратов
Анастасия Семенова
Анна Матвеева
Сергей Трофимов
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