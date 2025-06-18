Саночники из России не допущены до отбора на Олимпиаду-2026

Международная федерация санного спорта приняла решение о продолжении исключения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Об этом говорится в тексте документа, который указан на официальном сайте организации.

Там отметили, что конгресс решил также не допускать россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026. Решение было принято сегодня, 18 июня. Вопрос вызвал оживлённую дискуссию между участниками конгресса. Председатель Комиссии спортсменов FIL также представил результаты анонимного опроса, по результатам которого нет однозначного мнения по поводу допуска россиян и среди спортсменов.

Отметим, российские сановники не участвуют в международных турнирах с 2022 года.