Журова прокомментировала недопуск российских конькобежцев к отбору на ОИ

Журова прокомментировала недопуск российских конькобежцев к отбору на Олимпиаду
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала недопуск российских конькобежцев к отбору на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом пишет «РБ Спорт».
«Сильнейших спринтеров, способных претендовать на медали, не допустили. Это завуалированная недобросовестная конкуренция», — заявила Журова.
Она добавила, что у спортсменов есть возможность пойти в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако, по словам Журовой, для этого нужно тратить время и деньги, и неизвестно, какой будет результат.
Ранее Журова объяснила появление российских флагов на чемпионском параде «Флориды».
«Нашим хоккеистам американцы, то есть руководство "Флориды", дали добро на такой поступок», — заявила она.