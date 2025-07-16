Роднина сравнила свои медали с наградами предстоящей Олимпиады‑2026

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина дала оценку дизайну медалей предстоящей зимней Олимпиады‑2026.

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Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) в Венеции презентовал медали, которыми будут награждаться победители и призеры Игр‑2026.

— Какие медали красивее — мои или те, что будут в Милане? Конечно, мои самые красивые! Но на самом деле нет смысла сравнивать медали. Каждая Олимпиада старается выделиться — организацией, церемониями, а также наградной атрибутикой. Это нормально, — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (Италия).