Россияне за два дня завоевали 20 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

Российские спортсмены за два дня выиграли 20 наград на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходит в Эль‑Калафате (Аргентина).

© Соцсети

В первый день россияне завоевали 15 медалей (10 золотых, одну серебряную и четыре бронзовых). Во второй день на дистанции 50 м брассом российские пловцы взяли три золота, серебро и бронзу.

В состав российской команды входят: Елена Куликова (Гречушникова) (три золота и серебро), Павел Алферов (три золота), Алексей Жарков (золото), Марк Мордовцев (два золота и серебро), Федор Трухин (золото и две бронзы), Андрей Замыслов (три бронзы), Вячеслав Тихонов (три золота).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под национальным флагом.

Соревнования проходят не в зимнем бассейне, а на открытой воде, в связи с чем мировые рекорды не фиксируются.