Россияне завоевали 15 медалей в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
Российские атлеты взяли 15 медалей в первый день Кубка мира по зимнему плаванию.
Соревнования проходит в аргентинском городе Эль-Калафате. В первый день разыгрывались награды на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, брассом и баттерфляем.
Первые места в своих возрастных категориях заняли Елена Куликова, Павел Алферов, Марк Мордовцев, Вячеслав Тихонов и Алексей Жарков. В общем зачете без учета подкатегорий россияне показали лучшее время на дистанции 100 м брассом (Жарков) и 50 м баттерфляем (Алферов).
Заплывы проходят в водах ледника Перито-Морено. Спортсмены соревнуются не в зимнем бассейне, а на открытой воде, в связи с чем мировые рекорды не фиксируются.
Россияне завоевали 15 медалей в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
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«Динамо» Махачкала арендовало Мубарика у «Аль-Айна». Предусмотрена опция выкупа опорника
Дацюк о карьерных планах на ближайшие 3-5 лет: «Так далеко не смотрю. Тренер – очень тяжелая работа. Мне нравится работа с детьми, у меня есть шанс помогать «Автомобилисту»