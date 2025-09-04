Минспорт планирует объединить несколько зимних федераций после Олимпиады-2026
Некоторые российские федерации по зимним видам спорта будут объединены после Олимпийских игр 2026 года.
Об этом рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. О каких конкретно видах идет речь – не уточняется.
«После Олимпийских игр мы подойдем уже к объединению некоторых федераций зимних видов спорта. Это примерно март-апрель-май следующего года», – сообщил он.
В прошлом году уже были объединены несколько летних федераций: в гимнастике, водных видах и гребле.
