Шорт-трекистка Уразова пропустит олимпийскую квалификацию. Её заменит Матвеева
Российская шорт-трекистка Анна Уразова не сможет принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026, об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).
Причиной отказа спортсменки от старта стали медицинские обстоятельства. Вместо неё в составе команды выступит Анна Матвеева, изначально утверждённая ISU как резервная участница.
К участию в олимпийской квалификации допущены 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов. Отборочные старты к Олимпиаде-2026 пройдут с 16 по 30 ноября в рамках Мирового тура.
Олимпийские игры‑2026 пройдут 6–22 февраля в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
