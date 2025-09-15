Итальянский лыжник разбился насмерть на тренировке

Итальянский лыжник Маттео Францозо погиб в результате несчастного случая на тренировке.

© Соцсети

Согласно имеющейся информации, Францозо вылетел с трассы и врезался в заграждение в чилийской Ла-Парве. В результате он получил травму головы — спортсмена ввели в искусственную кому в больнице Сантьяго, но спасти ему жизнь врачи не смогли.

«Это трагедия для его семьи и для нашего спорта», — заявил президент Итальянской федерации зимних видов спорта Флавио Рода.

Завтра Францозо исполнилось бы 26 лет. Спортсмен 17 раз стартовал на этапах Кубка мира, а его лучшим результатом стало 28-е место в супергиганте в Кортина-д'Ампеццо в 2023 году.

