Стало известно, какой вид спорта останется без России на ОИ-2026

Газета.Ru

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев исключил вероятность того, что российские керлингисты поедут на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24.

Стало известно, какой вид спорта останется без России на ОИ-2026
© Global Look Press
«Ели что-то произойдет и нас допустят на спортивные мероприятия, то в керлинге даже теоретически у нас нет возможности отобраться на Олимпиаду-2026. К сожалению, мы потеряли такую возможность», — сказал Свищев.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.