МОК назвал справедливым сохранение санкций в отношении российских спортсменов

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова призналась, что не удивлена решению Международного олимпийского комитета (МОК) по статусу российских спортсменов. Ее слова приводит Sport24. "Не удивлена такой позицией МОК. Двойные стандарты и политика так и будут существовать. Ковентри не перебороть русофобски настроенных членов исполкома. Она, пока СВО не закончится, не сможет это сделать. Они [члены исполкома] и международные федерации будут настаивать на своем", - отметила она. 19 сентября глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 20 марта Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году. После избрания Ковентри заявила о намерении создать "рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами". По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.