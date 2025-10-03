13-летнюю россиянку отстранили за допинг

Российская ски-альпинистка получила дисквалификацию на полгода за нарушение антидопинговых правил, когда ей еще не исполнилось 14 лет. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортсменку, занявшую на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове (возраст участников от 12 до 13 лет) призовое место, дисквалифицировали на 6 месяцев после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество преднизолон (класс S9, глюкокортикоиды).

Преднизолон относится к особым субстанциям, использование которых запрещено только в соревновательный период. Это - синтетический глюкокортикостероидный препарат, дегидрированный аналог гидрокортизона. Преднизолон оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие, противошоковое действие, повышает чувствительность бета адренорецепторов к эндогенным катехоламинам.

Срок дисквалификации несовершеннолетней спортсменки завершится 28 февраля 2026 года.