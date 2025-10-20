Запрет на участие россиян в международных соревнованиях признали незаконным

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в Telegram‑канале.

Министр отметил, что данное решение принято 19 октября.

— Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года. Министерство спорта и Олимпийский комитет России во взаимодействии со спортивными федерациями продолжают последовательную и систематическую работу по защите прав и интересов наших спортсменов. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях. В частности, нами подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта, а 21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта рассмотрит вопрос о допуске наших спортсменов в лыжных видах спорта, — написал Дегтярев.

Спортсмены отбираются на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF, который формируется по итогам выступления на соревнованиях под эгидой организации, в том числе этапах Кубка мира.

Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой IBSF c 2022 года.