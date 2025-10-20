Губерниев оценил решение по российским бобслеистам в трибунале IBSF

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что российским спортсменам для возвращения на мировую арену недостаточно решения апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), признавшего незаконным их отстранение.

В понедельник министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. По словам Дегтярева, это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года.

— Я не очень понимаю, как мы будем выступать в бобслее с учетом логистики, перевозки инвентаря, закрытых границ и выдачи виз россиянам. История важная, но этого явно недостаточно для того, чтобы наш бобслей вернулся. И мы должны понять одну вещь — что никто никуда в основополагающем большинстве своем, особенно если речь идет про зимние виды спорта, не вернется, пока политическая ситуация остается такой, какая она сейчас есть, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой IBSF с 2022 года.

Спортсмены отбираются на Олимпийские игры с помощью рейтинга IBSF, который формируется по итогам выступления на соревнованиях под эгидой организации, в том числе этапах Кубка мира.

Зимняя Олимпиада‑2026 пройдет 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.