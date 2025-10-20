Российские конькобежки полетят на Кубок мира

Российские конькобежки Ксения Коржова, Александра Саютина, Ирина Сальникова и Анастасия Семенова отправятся в Северную Америку для участия в первых двух этапах Кубка мира, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

© Союз конькобежцев России

Как сообщал «Матч ТВ», спортсменки получили визы для участия в этапах Кубка мира в американском Солт‑Лейк‑Сити (14–16 ноября) и канадском Калгари (21–23 ноября).

— На первые этапы Кубка мира полетят Коржова, Саютина, Сальникова и Семенова, — сообщил «Матч ТВ» источник.

Коржова будет заявлена на дистанцию 3000 метров, Сальникова будет запасной, Саютина выступит на 1500 м, Семенова — в масс‑старте.