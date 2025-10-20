В Федерации бобслея России оценили шансы спортсменов выступить на ОИ-2026

В Федерации бобслея России оценили шансы спортсменов выступить на Олимпиаде-2026

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов оценил шансы спортсменов выступить на Олимпиаде-2026 после того, как апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации отстранить россиян от турниров под эгидой IBSF. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению функционера, россияне могут успеть отобраться на Игры. Он добавил, что олимпийские квоты у представителей страны сгорели, так как они больше двух лет не участвовали в Кубке мира.

«Но если страна сама не участвует, а мы были отстранены. Так что де-юре наши квоты должны быть сохранены. Но пока не знаю, как будет все происходить», — отметил Пегов.

О решении апелляционного трибунала IBSF ранее сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что бобслеисты должны получить шанс выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

