Более 12 тыс. россиянок забеременели после лечения по итогам диспансеризации

Более 12 тыс. россиянок, получивших лечение после прохождения репродуктивной диспансеризации, смогли забеременеть. Об этом заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила на четвертом национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».

«В прошлом году началась работа по оценке репродуктивного здоровья, которую в 2024 году прошли почти 7 млн наших граждан. В этом году нарастили темпы, и за девять месяцев это уже почти 6 млн. Но самое главное, что у более 12 тыс. женщин, получивших лечение по результатам диспансеризации, наступила беременность», – сказала Голикова.

Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит в Москве 22–23 октября.