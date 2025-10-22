Тарасова о продлении отстранения лыжников: «Мы ни на что не надеялись. Нас и так не допускали, мы с этим живем»
Татьяна Тарасова высказалась о продлении отстранения российских лыжников.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска российских лыжников и сноубордистов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Всю страну отстранили от участия в Олимпийских играх. Они решили, что мы не поедем, но мы ни на что не надеялись. В фигурном катании придумали, что поедут два человека, а не вся команда, у нас в каждом виде должно было быть по три представителя. Нас и не допускали, мы с этим живем, разве мы этого не знали?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Зимняя Олимпиада пройдет 6-22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Коньков о возможной отставке Ларионова: «Кто сейчас может прийти в СКА и с ходу изменить ситуацию?! На построение команды под свою концепцию нужно минимум 3 месяца»
США, Япония и другие влиятельные федерации не возражают против допуска российских фигуристов («Р-Спорт»)
Российских фигуристов могут допустить на международные турниры в сезоне-2026/27 («Р-Спорт»)
Коньков о возможной отставке Ларионова: «Кто сейчас может прийти в СКА и с ходу изменить ситуацию?! На построение команды под свою концепцию нужно минимум 3 месяца»
США, Япония и другие влиятельные федерации не возражают против допуска российских фигуристов («Р-Спорт»)
Российских фигуристов могут допустить на международные турниры в сезоне-2026/27 («Р-Спорт»)