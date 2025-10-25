Лыжница Степанова предложила австрийскому спортсмену забеременеть

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова ответила в своих соцсетях австрийскому лыжнику Мику Фермойлену, который упрекнул россиянку в том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) редко проверяет ее на допинг.

«Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять», — написала Степанова.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.