Журова призвала дождаться реакции FIL на допуск саночников

Новость о допуске российских саночников к международным турнирам является позитивной, однако теперь надо дождаться реакции Международной федерации санного спорта (FIL). Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных турниров в нейтральном статусе.