Российские бобслеисты внесены в базу "Миротворца"

Российские бобслеисты Полина Князева, Алексей Лаптев, Алексей Ефимов, Иван Посашков, Даниил Кулешов, Анастасия Цыганова и Ростислав Гайтюкевич включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Спортсменам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

В базе опубликованы телефонные номера спортсменов.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.