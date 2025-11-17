Конькобежка обновила мировой рекорд, державшийся 12 лет

Нидерландская конькобежка Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Солт‑Лейк‑Сити (США).

Кок победила с результатом 36,097 секунды и превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ли Сан Хва, которая также в Солт‑Лейк‑Сити показала время 36,36 секунды в 2013 году. Второй стала американка Эрин Джексон (36,572), замкнула тройку лучших Ли На Хен (Южная Корея, 37,030).

Кок 25 лет, она трижды побеждала на чемпионатах мира на дистанции 500 метров, выигрывала золото в командном спринте. На ее счету также три золотые медали чемпионатов Европы.