В федерации санного спорта объяснили недопуск россиян к соревнованиям

Российские саночники не будут допущены к соревнованиям в парных дисциплинах даже при наличии нейтрального статуса, передает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

«Соревнования в двойках не проходят как соответствующие нейтральному статусу. Двойки определяются как командные соревнования, которые не открыты для спортсменов с нейтральным статусом в соответствии с рекомендациями МОК», — сказано в заявлении.

Таким образом, российские спортсмены смогут участвовать только в индивидуальных дисциплинах при выполнении всех условий нейтрального статуса.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.