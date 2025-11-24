Выявили еще двух подозреваемых по делу о мошенничестве в санном спорте

Следственные органы расширили круг подозреваемых по делу о хищении 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета на покупку спортивных саней.

По данным Следственного комитета в ситуации с мошенничеством участвовало как минимум четыре человека.

Помимо саночников Романа Репилова и Александра Перетягина, фигурантами стали бывший директор спортивной школы Петр Долгих и тренер сборной Александр Осипенко. Следствие установило, что они также получали доли из похищенных средств. Оба уже признали свою вину.

22 ноября суд Центрального района города Красноярска отправил в СИЗО на один месяц российских спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина.

Спортсмены подозреваются в причастности к хищению 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета на покупку спортивных саней. Обвинение Репилову и Перетягину предъявлено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), при этом больше никаких подробностей пока нет.

Ранее в Госдуме отказались давать привилегии за спортивные заслуги саночнику в СИЗО.