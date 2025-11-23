Шесть российских спортсменов выступят на первом этапе отбора к зимним ОИ

В первых квалификационных соревнованиях к зимней Олимпиаде 2026 года примут участие 6 спортсменов сборной РФ по санному спорту. Состязания пройдут на трассе Игр в Кортина-д'Ампеццо, рассказал РИА Новости начальник национальной команды Артем Петраков.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным недопуск российских спортсменов до международных турниров Международной федерацией санного спорта (FIL). Для попадания на Олимпиаду-2026 россиянам надо набрать зачетные очки на 5 этапах Кубка мира.

Петраков рассказал, что «сообщили о допуске 6 наших одиночников и части тренеров» к участию в международном отборе. Первый этап пройдет на олимпийской трассе в Кортина-д'Ампеццо. Причем «это не этап Кубка мира, а старт, где можно набрать первые очки для отбора на Олимпиаду», подчеркнул начальник команды.

На старт в Италии выйдут София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин и Павел Репилов. Соревнования начнутся 23 ноября.