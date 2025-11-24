Трехкратную чемпионку России по шорт-треку отстранили на два года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратную чемпионку России по шорт-треку Софью Абакшеву на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Спортсменку признали виновной в нарушении порядка предоставления информации о своем местонахождении. Ее дисквалификация действует до 23 октября 2027 года.

Абакшевой 24 года. Она дважды выигрывала серебряные медали юниорских чемпионатов мира в эстафете.