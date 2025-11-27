Федерация керлинга России оспорит недопуск спортсменов в CAS

Федерация керлинга России (ФКР) оспорит недопуск спортсменов к международным соревнованиям в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

"Исполком Федерации керлинга России только что принял решение, что мы готовим иск и подадим его в CAS, - сказал Свищев. - Это необходимо, чтобы отстоять интересы наших спортсменов из за незаконного отстранения. Будем требовать через суд возвращения наших ребят на соревнования. Это решение было принято по опыту других федераций".

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации керлинга с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.